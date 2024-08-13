В Домодедове 1 сентября откроется новая школа на 825 мест

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 825 мест в Домодедове на ул. Высотная, 5а, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Школа построена в рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета.

Ведется сборка и расстановка мебели.

Общая площадь здания — более 16,2 тыс. кв. метров. В нем разместились учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, медицинский блок, два спортивных зала, пищеблок с обеденным залом, актовый зал на 300 мест с эстрадой и сценическими помещениями, библиотечно-информационный центр, блок медицинских помещений, офисная зона для педагогов и администрации, административные и служебные помещения.

Блок начальной школы рассчитан на 300 учеников, основной и старшей на 525 учеников.

На прилегающей территории появился стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Открытие школы планируется 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.