В доме правительства Подмосковья состоялась церемония закладки капсул

В доме правительства Московской области в Красногорске состоялась торжественная церемония закладки капсул с письмами для будущих поколений Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

От имени Московского областного регионального отделения Союза женщин России послание подписала председатель Екатерина Богдасарова, а от Общественной организации «Белорусский союз женщин» — председатель Союза женщин Белагропромбанка Юлия Ясинская.

«Мы обращаемся к вам из 2025 года, связывая времена и поколения. Нас объединяют общие ценности: взгляды на семью, воспитание детей, поддержку тех, кто нуждается в помощи, а также понимание роли женщины в обществе. Мы уверены, что, действуя вместе, можем сделать больше, и верим, что через 20 лет вы скажете: «Это было правильное решение! Наша сила — в единстве», — говорится в послании.

Капсулы планируют открыть 9 мая 2045 года, в день 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.