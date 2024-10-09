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В доме-гиганте с подземным паркингом в Химках стартовали продажи квартир

Продажи квартир стартовали в строящемся корпусе № 5 жилого комплекса «1-й Шереметьевский», расположенного в микрорайоне Подрезково города Химки, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Строительство объекта и соблюдение застройщиком обязательных требований Федерального закона 214-ФЗ контролирует Главгосстройнадзор Московской области.

Реализация квартир осуществляется по договору долевого участия с использованием эскроу-счетов, что гарантирует сохранность средств дольщиков до момента получения ключей.

На текущий момент на стройплощадке ведут работы подготовительного периода — участок расчищают и выравнивают.

Согласно проекту, пятый корпус будет трехсекционным с переменной этажностью — от 14 до 17 этажей. В девяти подъездах разместятся 1062 квартиры площадью от 19 до 80 квадратных метров. Будущим жильцам предложат 27 видов планировок, а для их транспорта предусмотрены 216 машино-мест в подземном паркинге. Для сезонного хранения велосипедов, самокатов и зимнего инвентаря предусмотрены порядка 261 кладовая площадью от 3 до 7 квадратов.

Для самых маленьких жильцов во дворе обустроят 2 игровых площадки, любителям активного образа жизни — спортивную площадку. На гостевой парковке будут оборудованы 93 парковочных места.

В рамках развития территории застройщик планирует возвести детский сад на 400 мест и школу на 1100 мест, — в ней будет бассейн, а центральную часть территории займет сквер.

Завершить строительство квартирного гиганта планируют к концу 2026 года.

В состав ЖК комфорт-класса входят 5 домов переменной этажности (13-17 этажей) на 4 230 квартир. Сейчас застройщик возводит первые два корпуса. Весь проект планируют достроить в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.