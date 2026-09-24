В Дмитровском округе в 2026 году отремонтировали детское инфекционное отделение

Детское инфекционное отделение в Дмитровском округе отремонтировали в 2026 году, а на улице Спасской в Дмитрове открылось новое отделение детской поликлиники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2025 году в Дмитровском округе завершили капитальный ремонт взрослой поликлиники Дмитровской больницы и текущий ремонт терапевтического корпуса в Яхроме. Обновили входные группы детского консультативно-диагностического центра и женской консультации, кровлю Деденевской поликлиники, фасад и входную группу рентген-кабинета Некрасовской поликлиники. Для Дмитровской больницы закупили 200 единиц оборудования.

В 2026 году отремонтировали детское инфекционное отделение. Ремонт входных групп Синьковского отделения завершается. На улице Спасской в Дмитрове открылось новое отделение детской поликлиники, где родители могут обратиться с ребенком к педиатру рядом с домом.

«Для родителей возможность попасть с ребенком к педиатру рядом с домом — это меньше времени на дорогу, особенно когда малыш болеет. Важны и условия, в которых проходит прием или лечение в стационаре», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

По его словам, обновление медучреждений нужно оценивать с точки зрения удобства пациентов и работы врачей. В 2026 году больница должна получить еще 155 единиц оборудования, из них 135 уже поступили.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.