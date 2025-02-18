В детской поликлинике больницы Электростали завершается текущий ремонт

В здании детской городской поликлиники Электростали по адресу: ул. Журавлева, дом 9, успешно завершен этап текущего ремонта. В ходе масштабных работ была обновлена входная группа и первый этаж, общая площадь которого составляет 600 кв. метров, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ремонтные работы включали обновление пандусов, лестничных маршей, а также частичную замену оконных и дверных блоков. Кроме того, были заменены инженерные сети, системы холодного и горячего водоснабжения, а также электроснабжения. В настоящее время остаются последние штрихи, включая установку новой мебели и подготовку поликлиники к полноценному функционированию.

«Наша лаборатория теперь расположится на первом этаже, что значительно упростит посещение для пациентов и их родителей. Не придется подниматься на четвертый этаж, и мы сможем оборудовать отдельные кабинеты для сдачи различных анализов, что обеспечит больше комфорта и удобства для всех посетителей. При этом потоки здоровых пациентов и заболевших не будут пересекаться. Так как в учреждении предусмотрены два отдельных входа: один предназначен для профилактических осмотров, а другой — для оказания неотложной помощи. Кроме этого, на первом этаже поликлиники планируется открыть колл-центр для приема и обработки вызовов, операторская и регистратуру, что упростит процесс обращения за медицинской помощью», — сообщила заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях Татьяна Сорокина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.