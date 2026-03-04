В Черноголовке Подмосковья построят храм к концу 2026 года

Строительство храма Воскресения на улице Центральной в Черноголовке планируют завершить к концу 2026 года. 3 марта ход работ на площадке проверил глава округа Роман Хожаинов. Работы идут по графику, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Возведение храма Воскресения в Черноголовке на улице Центральной движется в хорошем темпе и в соответствии с графиком», — сообщил глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов.

Он 3 марта побывал на строительной площадке и лично оценил ход работ.

На объекте уже установлены конхи над алтарем и завершены своды над входными группами. В настоящее время строители монтируют опалубку под паруса, после чего приступят к установке опалубки под основные части сводов и первому этапу заливки конструкций.

Подсобное помещение храма полностью оснащено инженерными коммуникациями. Подключены системы водоснабжения и электроснабжения, налажена работа котельной, что позволит обеспечить дальнейшую эксплуатацию здания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.