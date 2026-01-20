В Чехове завершили фасадные работы детской поликлиники на улице Мира

Фасадные работы на строящейся детской поликлинике в Чехове завершены. Объект площадью 8,6 тыс. кв. метров рассчитан на 500 посещений в смену, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Детская поликлиника возводится на улице Мира, д. 4а в Чехове в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Сейчас на объекте продолжаются работы по устройству инженерных сетей, внутренней отделке и благоустройству прилегающей территории.

В новом здании разместят отделения педиатрии, стоматологии и неотложной помощи, кабинеты узких специалистов, включая эндокринолога, дерматолога, аллерголога и офтальмолога. Также предусмотрены кабинеты вакцинопрофилактики, рентгена, УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и реабилитации, а также комнаты здорового ребенка. Для посетителей и медперсонала создадут комфортные условия.

Благоустройство территории предусматривает организацию парковок, зон отдыха, а также высадку газонов, кустарников и деревьев. Открытие поликлиники запланировано на первое полугодие 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.