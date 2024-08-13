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В Чехове продолжается строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену

В подмосковном Чехове продолжается строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену. Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

На объекте 56 рабочих и 2 единицы техники. Работы в графике. Сейчас строители производят кладку наружных стен первого этажа, монолитные работы по возведению второго этажа, вынос инженерных сетей из пятна застройки.

Общая площадь четырехэтажного здания поликлиники составит порядка 8,6 тыс. кв. метров, она будет принимать до 500 пациентов в смену.

В здании разместятся педиатрическое отделение, кабинеты врачей узких специальностей, отделение неотложной помощи, вакцинопрофилактики, функциональной диагностики и реабилитации, кабинеты УЗИ, ЭКГ, инфекционное и стоматологическое отделения, а также комнаты здорового ребенка.

Ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.