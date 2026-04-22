В Чехове Подмосковья открыли детский сад № 4 после капремонта

Детский сад № 4 открылся 22 апреля на улице Ильича в Чехове после капитального ремонта. В обновленное здание 1964 года постройки вернулись более 100 воспитанников, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В ходе капитального ремонта в здании провели фасадные и кровельные работы, обновили входную группу. Специалисты полностью заменили инженерные коммуникации, сантехнику, окна и двери, выполнили внутреннюю отделку помещений.

В детский сад поставили новую мебель и учебное оборудование, а также модернизировали пищеблок. Работы выполнили в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Детский сад № 4 является одним из старейших в Чехове. Сейчас в нем работают шесть разновозрастных групп, включая ясельную.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.