В Бронницах снесли ветхую хозяйственную постройку

В подмосковном городе Бронницы, на улице Льва Толстого, было выявлено и ликвидировано ветхое строение нежилого назначения № 8. Демонтаж был проведен в рамках реализации мероприятий по реконструкции МАОУ «Лицей» городского округа Бронницы с возведением пристройки на 100 мест. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Нежилое кирпичное здание находилось на территории образовательного учреждения и ранее использовалось как хозяйственная постройка. Площадь одноэтажного строения составляла порядка 170 квадратных метров. В связи с физическим и моральным износом конструктивных элементов объект был выведен из эксплуатации и включен в перечень для ликвидации. В I квартале текущего года были проведены необходимые работы по демонтажу и расчистке участка», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящее время на освободившейся территории начались работы по возведению пристройки к МАОУ «Лицей» городского округа Бронницы. Проект реализуется в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. В новом здании, общей площадью порядка 4,5 тысяч квадратных метров, разместятся учебные классы, актовый и спортивный залы, пищеблок, лаборатории и мастерские. Завершить работы планируется в 2026 году.

Всего на территории городского округа Бронницы выявлено 38 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 34 объекта, что составляет 89% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача – соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», – уточнил Воробьев.