сегодня в 18:55

В Бронницах полным ходом идет строительство пристройки к лицею

Накануне глава округа Бронницы Дмитрий Лысенков совместно с депутатом Мособлдумы Олегом Жолобовым и председателем совета депутатов округа Бронницы Александром Кашириным проверил ход строительства пристройки к лицею. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках реализации региональный госпрограммы в Бронницах ведутся работы по реконструкции городского лицея со строительством пристройки на 100 мест.

В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы, а также работы по выносу сетей канализации и водоснабжения.

Площадь проектируемой пристройки составит более 4,5 тыс. кв. м. Здесь разместятся 4 основных и 7 специализированных кабинетов и мастерских, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр, пищеблок и многое другое.

На прилегающей территории будет установлены волейбольно-баскетбольная площадка, три площадки для подвижных игр, две спортивно-развивающие площадки, полосы препятствий и беговой дорожки.

Адрес: г. о. Бронницы, ул. Льва Толстого, д. 8.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.