В Богородском округе обсудили перевод секций МКД в самостоятельные жилые блоки

В Ногинске 13 февраля прошла встреча с жителями по вопросам перевода многоквартирных домов в дома блокированной застройки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Центре культуры имени Г.В. Калиниченко в Ногинске сотрудники управления содержания территорий и многоквартирных домов, комитета земельно-имущественных отношений и управления архитектуры и градостроительства провели встречу с жителями. Темой обсуждения стал алгоритм перевода многоквартирных домов в дома блокированной застройки.

На встречу пришли около 90 человек. Представители администрации подробно объяснили, что дом блокированной застройки — это изолированные секции с общими стенами, каждая из которых предназначена для одной семьи, имеет отдельный выход и автономные коммуникации. В Богородском округе более 300 многоквартирных домов соответствуют этим признакам.

Жителям рассказали о преимуществах перевода: упрощение оформления земельного участка в собственность и возможность самостоятельно решать вопросы ремонта и содержания. В ближайшие недели аналогичные встречи пройдут в селе Ямкино, селе Мамонтово и поселке Обухово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.