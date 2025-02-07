В Бибиреве на месте незаконной автостоянки появилась парковка на 40 мест

На северо-востоке столицы на земельном участке площадью 800 кв. м обеспечен беспрепятственный въезд для паркования автомобилей, заявил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Факт незаконного использования земельного участка был замечен жителями на Алтуфьевском ш., рядом с вл. 74-76.

«Инспекторы зафиксировали, что территория под платную автостоянку и КПП используется незаконно: земельный участок в пользование не предоставлялся, разрешительные документы на установку будки охраны не выдавались. Фактически был осуществлен самозахват территории общего пользования, в связи с чем приняты меры по освобождению земельного участка», — поделился Бобров.

Теперь на данной территории водители могут беспрепятственно парковать свои автомобили. Освобожденное пространство рассчитано на 40 машино-мест.

Госинспекция по недвижимости активно сотрудничает с горожанами посредством сервиса в мессенджере «Телеграм» — чат-бота «Свободный доступ».