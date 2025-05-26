В Балашихе приступили к возведению восьмого этажа многопрофильной больницы

Строительство многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино продолжается в Балашихе. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству плиты перекрытия восьмого этажа первого блока главного корпуса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во втором блоке продолжаются работы на 7 этаже. В третьем блоке ведется бетонирование пятого и шестого этажей, а также монтаж кровли. В четвертом — устройство перекрытия шестого этажа. Одновременно продолжается монтаж кровли подземного паркинга.

На строительной площадке задействованы 20 специалистов инженерно-технического состава, 483 рабочих, а также 34 единицы строительной техники.

С момента начала строительства выполнено почти 74 тыс. куб. метров монолитных работ и заармировано более 18 тонн конструкций.

«Строительство новой многопрофильной больницы — один из ключевых проектов для Балашихи. Это не просто масштабный объект, а реальный вклад в здоровье и благополучие наших жителей. Современное медицинское учреждение с передовым оборудованием и высокими стандартами комфорта станет важным звеном в системе здравоохранения всего региона», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Строительство многопрофильной больницы в Ольгино стартовало в марте 2024 года в рамках президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Учреждение рассчитано на 1 123 койки и будет включать в себя большое количество отделений, в числе которых травматология, неотложная хирургия, урология, челюстно-лицевая хирургия, торакальная хирургия, гинекология, нейрохирургия, кардиология, неврология, а также региональный сосудистый центр.

Открытие больницы запланировано на 2027 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.