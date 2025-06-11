В Балашихе определили подрядчика капремонта корпуса школы № 6

сегодня в 14:02

Капитальный ремонт одного из корпусов школы № 6 в мкр. Саввино Балашихи проведут к осени 2026 года, уже определен подрядчик, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Контракт на проведение работ заключен с ООО СК «Молния». Завершить все работы на объекте планируется до сентября 2026 года», — говорится в сообщении.

Здание на улице 1 Мая, дом № 6 будет обновлено в рамках госпрограммы по модернизации социальной инфраструктуры

В контракт входит проектирование, инженерные изыскания, ремонт и поставка необходимого оборудования. Общая площадь 2-этажного здания 1 216,3 кв. м.

В здании школы обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, модернизируют пищеблок. В рамках капремонта также завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Завершить работы планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.