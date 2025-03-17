В Балашихе объявлен конкурс на капремонт центра соцобслуживания и реабилитации

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, в ГБУ социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» по адресу: г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 43, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ. Планируется в рамках проведения закупки капитальный ремонт двухэтажного здания общей площадь 2 115,7 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Социальная защита населения Московской области» финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.