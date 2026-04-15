В Балашихе начали выдавать ключи в корпусе ЖК «Героев»

Корпус общей жилой площадью 13,4 тыс. кв. метров построен девелопером «Главстрой Регионы». В доме предусмотрены квартиры разных форматов — от классических планировок до евро. Площадь жилья варьируется от 24,9 до 71,3 кв. метров. Квартиры передаются с отделкой your choice.

ЖК «Героев» расположен рядом с Ольгинским лесопарком. В микрорайоне уже работают два детских сада и школа, в пешей доступности находится железнодорожная станция. В 2025 году компания «Главстрой Регионы» получила золотой знак «Надежный застройщик России».

В Подмосковье крупные девелоперы, в том числе ФСК, Гранель, Самолет, ПИК, Сити21 и Брусника, реализуют проекты комплексного развития территорий, возводя вместе с жильем социальную инфраструктуру.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.