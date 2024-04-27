В Балашихе благоустроят Алексеевский пруд и отреставрируют музей «Царская охота»

В подмосковной Балашихе вблизи ЖК «Новая Алексеевская роща» благоустроят Алексеевский пруд и отреставрируют музей «Царская охота» с интерактивной исторической экспозицией, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

У Алексеевского пруда на территории национального парка «Лосиный Остров» обустроят пешеходные и велосипедные дорожки, обновят тротуары и пляжную зону, разместят беседки и лавочки, оформят место для пикников. На новой детской площадке установят игровой комплекс, турники, разные виды качелей, канатный комплекс. В зоне воркаут поставят спортивные турники, тренажеры «Велосипед», «Воздушный ходок», «Орбитрек», «Гребля» и другие элементы.

Спортивная площадка предназначена для игровых видов спорта: волейбола, гандбола, стритбола.

Проект эколого-просветительского центра «Царская охота» включает ремонт и обустройство входной группы, холла, рецепции с сувенирной лавкой. На первом этаже реставрируют залы «Церемония охоты», «Охота», Зал истории Алексея Михайловича. По новой лестнице посетители смогут подняться и продолжить экскурсию на втором этаже — по залам «История Алексеевской рощи», «Природа Алексеевской рощи» и «История возведенных построек».

Проведение работ по благоустройству в национальном парке «Лосиный Остров» — еще один шаг в создании комфортных условий для жителей комплекса «Новая Алексеевская роща».

Здесь предусмотрена развитая социальная инфраструктура: планируется строительство детского сада на 250 мест, школы на 1 230 мест, а также поликлиники.

На первых этажах зданий будут располагаться необходимые объекты сферы услуг: детские центры, магазины, кафе, пункты доставки товаров, аптеки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.