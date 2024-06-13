Утверждена граница территории Церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Можайске

Распоряжением главного управления культурного наследия Московской области утверждена граница и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба – «Новопокров», нач. XIX в.: церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1820 г.». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

История села Новопокров неразрывно связана с родом Ефимовских — родственниками Екатерины I. В 1820-х годах граф П. А. Ефимовский построил усадьбу Новопокров и храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы с приделом великомученицы Екатерины. В 1890-х годах усадьбу приобрела Е. А. Терихова.

В это время усадьба представляла собой развитый комплекс с большим деревянным домом, флигелем, многочисленными хозяйственными строениями и парком. В 1895 году Е. А. Терихова учредила женскую Владимирскую общину. В 1907 году община преобразована в общежительный Владимирско-Екатерининский монастырь.

При храме действовала церковноприходская школа, в которой обучалось около ста учеников. При советской власти монастырь был закрыт: дома объединили в колхоз, деревянная церковь монастыря была сломана: материал пошел на постройку больницы. К настоящему времени все монастырские постройки утрачены. Лишь в сохранившейся усадебной Покровской церкви с 2000 года открыт приход.

К западу от Покровской церкви сохранились отдельно стоящие липы, которые раньше представляли собой аллею, окружавшую плодовый сад. В пределах ограды церкви Покрова Пресвятой Богородицы находится небольшое кладбище, на котором — могила Е. А. Териховой, владелицы усадьбы в период с 1890-х годов по 1901 год, основательницы монастыря.

Границы территории позволят обеспечить сохранность объекта культурного наследия в его исторической среде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.