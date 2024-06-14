Утверждена граница территории объекта археологического наследия в Можайске

сегодня в 19:08

Утверждена граница территории объекта археологического наследия «Селище Цыплино. XVII–XIX вв.» (Можайский городской округ). Об этом сообщает пресс-служба главного управления культурного наследия Московской области.

Культурный слой памятника представлен слоем коричневого суглинка с включением печины.

В ходе проведенных работ было обнаружено большое количество археологического материала: 17 фрагментов круговых белоглиняных сосудов; 8 фрагментов сероглиняных сосудов; 31 фрагмент коричневоглиняных сосудов; 2 гвоздя железных кованых; 5 фрагментов котлов железных.

На основании анализа полученного археологического материала, селище можно характеризовать как остатки населенного пункта XVII–XIX вв.

Исследование объекта археологического наследия: «Селище Цыплино. XVII–XIX вв.» представляет интерес как потенциальный источник для изучения культурного слоя селищ существовавших в период позднего средневековья, а также Нового времени. Ценность источника определяется насыщенностью культурного слоя археологическими объектами и хронологической однородностью комплекса культурных остатков, выявленной разведочными работами.

Утверждение границы территории позволят обеспечить сохранность объекта археологического наследия для его последующего изучения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.