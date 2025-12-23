Усадебный комплекс в Быково Раменского округа выставлен на аукцион

Усадебный комплекс в селе Быково Раменского округа, включающий объекты культурного наследия федерального значения, выставлен на аукцион для инвесторов. Победитель торгов должен будет сохранить исторические здания, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

ДОМ.РФ предлагает инвесторам усадебный комплекс в селе Быково Раменского городского округа. В лот входят 15 зданий общей площадью 5,9 тыс. кв. метров, среди которых главный усадебный дом и ротонда, признанные объектами культурного наследия федерального значения. Имущество предлагается использовать под размещение гостиницы.

Заявки на участие в торгах принимаются до 16 февраля. Победитель обязан провести работы по сохранению исторических объектов и соблюдать требования по их содержанию и использованию.

Усадьба была основана в XVII веке, а её ансамбль начал формироваться в начале XVIII века. Главный дом построен в стиле классицизма, а в XIX веке был перестроен швейцарским архитектором Бернаром Симоном, который придал зданию черты неоготики и ренессанса. В разные годы в обустройстве комплекса участвовали архитекторы Родион Казаков и Дмитрий Гущин. После 1917 года усадьба была национализирована, а в советское время в главном доме размещались различные учреждения.

Комплекс окружён парком, рядом находятся храм, конные клубы и пруд. До остановки общественного транспорта — 650 метров, до выезда на Жуковское шоссе — 770 метров, до МКАД — 19 километров.

