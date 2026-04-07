Учитель из Пушкинского округа купила квартиру по соципотеке

Учитель биологии из Пушкинского городского округа приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека». Педагог переехала в Подмосковье из Самары и выбрала жилье рядом с местом работы, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Надежда Кулешова работает учителем биологии в образовательном комплексе № 1 города Пушкино. Ее педагогический стаж составляет 10 лет. О программе «Социальная ипотека» она узнала из социальных сетей и решила подать документы на участие.

«Самое главное в работе с детьми — доброта. Хочу, чтобы мои ученики были чуткими и внимательными к одноклассникам и окружающим. Важно дать им максимум знаний, привить любовь к родной природе и своему краю. Их успехи вдохновляют меня», — отметила учитель.

По программе педагог приобрела однокомнатную квартиру в Пушкинском округе. По ее словам, подходящий вариант удалось найти не сразу, однако жилье оказалось рядом со школой, а из окон открывается вид на реку Серебрянку.

Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года по инициативе губернатора. Собственное жилье на льготных условиях могут приобрести медики, учителя, молодые ученые, специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры. С перечнем специальностей и условиями участия можно ознакомиться на сайте министерства жилищной политики региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.