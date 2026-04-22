Учитель из Балашихи купила квартиру по соципотеке

Учитель начальных классов Марина Белявцева приобрела однокомнатную квартиру в Балашихе по программе «Социальная ипотека». Педагог со стажем 18 лет уже отметила новоселье, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Марина Белявцева работает в школе №18 и посвятила профессии 18 лет. Решение участвовать в программе она приняла после того, как узнала о ней в социальных сетях и подготовила портфолио. Директор школы Елена Александровна поддержала инициативу сотрудницы.

«Я сознательно шла в педагогику, хотя знала, что могут быть трудности. Каждый мой ученик индивидуален, и я стараюсь найти правильный подход», — рассказала педагог.

Квартиру учитель приобрела на вторичном рынке недалеко от школы. По ее словам, подходящий вариант нашелся быстро, а оформление сделки прошло без задержек при поддержке банка и сотрудников министерства образования.

«Купила однокомнатную квартиру на вторичном рынке города, недалеко от школы, поэтому это очень удобно. Зашла в квартиру и сразу поняла, что это мой вариант. С бывшими хозяевами очень повезло, все оформили в кратчайшие сроки. Отмечу, что мне очень помогали девушки из банка и сотрудники министерства образования. Я очень благодарна за такую чудесную программу», — добавила она.

Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора. Улучшить жилищные условия могут учителя, медики, молодые ученые, специалисты ОПК и тренеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.