Участок в Пушкинском округе продали за 15,75 млн руб в сентябре

Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство в Пушкинском округе стал самым дорогим лотом на земельно-имущественных торгах Подмосковья с 14 по 18 сентября 2026 года. Его продали за 15,75 млн руб., сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 14 по 18 сентября 2026 года комитет по конкурентной политике Московской области и Региональный центр торгов провели 106 земельно-имущественных аукционов. Самую высокую итоговую цену зафиксировали на аукционе по продаже участка площадью почти 19 соток в Пушкинском округе. Земля предназначена для индивидуального жилищного строительства. За нее боролись 10 участников: при стартовой цене 7 359 950,29 руб. участок продали за 15 750 293,29 руб. — более чем вдвое дороже.

Подобрать участок или помещение в Московской области можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Там доступны поиск по расположению, площади, цене и формату приобретения — аренде или продаже, а также построение маршрута от участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

Подборки актуальных лотов, сведения о торгах и инструкции по подаче заявок публикуются на странице комитета в МАКС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.