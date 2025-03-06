Цифровизация строительства в Подмосковье ускоряет темпы и повышает эффективность

Цифровизация строительства повышает эффективность, точность и безопасность. Девелопер разработал и внедрил решение для цифровизации закупок и снабжения строительства, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Модули «Тендеры» и «Материалы» платформы 10D обеспечивают сквозной процесс снабжения строительных объектов от проведения торгов и организации поставок отделом закупок до контроля приемки материалов на объекте с помощью удобного мобильного приложения.

Внедрение решения сокращает административные издержки, снижает риск ошибок и делает прозрачным снабжение объектов на всех этапах. Внедрение решений «Тендеры» и «Материалы» позволило девелоперу сократить длительность тендерных процедур вдвое — с 30 до 14 дней, а сроки согласования распределительных писем с 35 до семи дней. Также компания сократила время приемки материалов на стройплощадке на 80%.

Данное решение работает на всех проектах группы «Самолет» в Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.