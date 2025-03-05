Три жилых дома и паркинг строят в ЖК «Долина Яузы» в Мытищах

Три жилых дома и паркинг строят в ЖК «Долина Яузы». В рамках программы реновации девелопер также возводит в микрорайоне № 20 новый учебный корпус на 200 мест уже действующей школы № 10 им. А. К. Астрахова, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Первые два корпуса находятся на финальном этапе строительства — их готовность превысила 90%. В данный момент в квартирах и местах общего пользования идут отделочные работы, а на прилегающей территории осуществляется благоустройство. Третий корпус построен на 63%. На объекте завершается устройство кровли, монтируются инженерные системы, ведется остекление. Тем временем паркинг на 412 машино-мест готов почти наполовину, а строительство корпуса школы завершено на 43%.

Жилой комплекс «Долина Яуза» городского округа Мытищи возводится в районе с развитой инфраструктурой. В пешей доступности расположены набережная реки Яузы и Перловский парк. Отличительная особенность проекта — лаконичный европейский стиль фасадов. Во дворах корпусов оборудуют детские площадки, воркаут-зоны и места для отдыха, а на первых этажах домов откроются магазины и кафе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.