В Дубне закрыли торговую точку, на которую жаловались тысячи дубненцев

В Дубне закрыли торговую точку, на которую жители жаловались главе Дубны и в прямых эфирах телеканала и во время встреч в формате «выездных администраций», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас дверь закрыта. Магазин не работает.

«Магазин закрылся, на сегодня идет работа по смене собственника с предполагаемой сменой специализации магазина», — пояснила начальник отдела торговли, услуг, защиты прав потребителей и туризма администрации г. о. Дубна Юлия Воропаева.

Какой магазин теперь здесь откроется, что там будут продавать, — эти вопросы на контроле и у народных избранников.

«Как обещал собственник, продажи винно-водочными изделиями здесь не будет, мы проконтролируем этот вопрос», — отметил депутат совета депутатов г. о. Дубна Алексей Чарыков.

Сами жители говорят — хорошо, что магазин закрыт. Было страшно ходить мимо. Не раз приходилось вызывать полицию, так как покупатели нарушали покой жильцов соседних домов.

«В ночное время здесь будет спокойнее. Этот магазин существовал много лет и мешал жителям», — рассказала жительница г. о. Дубна Евгения Пискарева.

В таком виде магазин точно уже не откроют. Ассортимент ждет обновления, а здание — реконструкцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.