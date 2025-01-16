Свыше 60 незаконных объектов устранили в Подольске в 2024 году

В Подольске в 2024 году ликвидировали более 60 объектов незавершенного строительства, самовольных и аварийных построек. В итоге власти округа перевыполнили план более чем в два раза, сообщает пресс-служба администрации округа.

«На этот год ставим еще более амбициозные задачи. Сейчас в работе почти 100 строений, часть из них снесем уже в 2025-м. Обязательно рассмотрим возможность благоустройства освободившихся участков. Место пустырей должны занять новые общественные пространства», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Он отметил, что продолжат работу по выявлению новых зданий, которые незаконно появляются на территории муниципалитета.

«Принцип некоторых собственников — сначала строим, потом оформляем — не подходит нашему округу. Обратимся за содействием к прокурору», — заключил Артамонов.

Ранее достроили три здания. В том числе на Домодедовском шоссе, 45, где после завершения строительства в текущем году ввели в эксплуатацию ремонтно-складскую базу. Также многоквартирный дом на Тарутинском проезде, 1, корпус 1, в ЖК «Бородино» и производственное здание в микрорайоне Климовск.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.