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Свыше 300 проверок провели надзорные органы Подмосковья в мае 2024 г

Главгосстройнадзор Подмосковья выступает координатором контрольно-надзорной деятельности в регионе. В мае 2024 года надзорные органы Московской области провели 301 проверку. При этом 247 из них — выездные, 33 — инспекционных визита, 16 документарных и пять контрольных закупок, сообщает пресс-служба ведомства.

Также проведено восемь проверок по индикатором риска, шесть из которых выявили нарушения. В апреле надзорные органы провели три таких проверки.

В топе видов контроля по количеству проверок строительный надзор — 240 мероприятий, лицензионный контроль МКД — 47, контроль продажи алкогольной продукции — пять проверок.

При этом по-прежнему сохраняется тенденция по значительному преобладанию профилактических мероприятий над проверками. Так, в мае 2024 года надзорные органы провели 3 191 профилактическое мероприятие, что в 10,6 раз больше числа проверок.

Речь идет, в первую очередь, о профивизитах — 434, и выдаче предостережений — 2 757. При этом наибольшее количество предостережений — 1 087, выдано перевозчикам такси.

Подать заявку на профилактический визит и консультирование можно в Комплексном сервисе для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности на РПГУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.