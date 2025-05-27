Свыше 200 подъездов отремонтируют в Люберцах в этом году

В городском округе Люберцы продолжаются работы по ремонту подъездов многоквартирных домов. С начала года отремонтировали пять подъездов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ремонт подъездов в многоквартирных домах в городском округе Люберцы ведется согласно утвержденному плану. На данный момент специалисты завершили работы в пяти подъездах. В них заменили электропроводку, покрасили потолок и стены, повесили новые почтовые ящики. Там, где требуется, рабочие меняют окна, дверные блоки и светильники. Еще 56 подъездов находятся в работе», — сказал глава муниципалитета Владимир Волков.

На 2025 год в городском округе Люберцы запланирован ремонт 204 подъездов, полный перечень подъездов, в которых производится ремонт, можно посмотреть на сайте люберцы.рф в разделе «ЖКХ».

Полностью завершить ремонт подъездов в многоквартирных домах планируется до 30 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.