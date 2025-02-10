Свыше 1,5 млрд рублей направят на ремонт соцучреждений Подмосковья

В этом году в Московской области запланированы капитальные ремонты в 33 социальных учреждениях, которые предоставляют услуги детям, инвалидам и пенсионерам региона. Эти меры направлены на создание более комфортных и безопасных условий для всех категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке. О этом сообщает пресс-служба м инистерства социального развития Московской области.

«В наших учреждениях ежегодно получают социальные и реабилитационные услуги более 200 тысяч жителей Подмосковья. Для нас важно, чтобы в центрах были созданы максимально комфортные условия для пребывания. В этом году мы предусмотрели в бюджете более 1,5 млрд рублей на капитальный ремонт и обновление наших учреждений», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Среди объектов, которые будут отремонтированы, находятся семейные центры, комплексные центры социального обслуживания и реабилитации, добрые дома, пансионаты, а также детские оздоровительные лагеря.

Комплексный ремонт будет включать в себя замену инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку зданий, замену кровли и окон. Также будет выполнено обновление инфраструктуры, включая создание доступных входов и выходов для маломобильных групп населения, а также благоустройство прилегающей территории.

«Мы понимаем, что комфортная среда играет ключевую роль в оказании качественных социальных услуг. Поэтому каждый объект тщательно обследован, и на основании полученных данных мы разработали индивидуальные планы по ремонту и оснащению», — добавил Кирюхин.

Ремонтные работы начнутся в ближайшие месяцы и продлятся до конца года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.