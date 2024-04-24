сегодня в 09:19

Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Декк»

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Декк» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение министерства имущественных отношений Подмосковья о внесении сведений в отношении ООО «Декк» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по сносу (демонтажу) аварийного объекта, находящегося в собственности региона.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества — подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Декк» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.