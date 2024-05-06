Средства ПВО уничтожили вражеский беспилотник над Курской областью
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Дежурные средства ПВО ВС РФ уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа произошла около 9:00 по московскому времени.
Также известно, что опасность атаки вражеских беспилотников объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Накануне российская группировка войск «Днепр» за сутки поразила 40 пунктов управления БПЛА украинских подразделений. При этом потери противника составили до 30 военнослужащих.