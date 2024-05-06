Средства ПВО уничтожили вражеский беспилотник над Курской областью

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Попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа произошла около 9:00 по московскому времени.

Также известно, что опасность атаки вражеских беспилотников объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Накануне российская группировка войск «Днепр» за сутки поразила 40 пунктов управления БПЛА украинских подразделений. При этом потери противника составили до 30 военнослужащих.