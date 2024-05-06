Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Опасность атаки вражеских беспилотников объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram .

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — сказано в сообщении.

Ранее российские военные поразили ударный дрон Warmate над Херсонской областью. Он был сбит на левом берегу Днепра при помощи зенитной установки ЗУ-23-2.

Данный барражирующий боеприпас производят в Польше. Беспилотник сбили до того, как он успел подлететь к позициям ВС РФ.