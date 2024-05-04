ВСУ потеряли 40 пунктов управления беспилотниками за сутки
Российские силы за сутки поразили 40 украинских пунктов управления БПЛА
Российская группировка войск «Днепр» за прошедшие сутки поразила 40 пунктов управления БПЛА украинских подразделений, сообщает ТАСС.
Сбиты 40 разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, техника противника и склады боеприпасов, сказал начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.
Он уточнил, что потери противника составили до 30 военнослужащих.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены шесть позиций орудий и минометов, добавил Кодрян.