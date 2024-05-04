ВСУ потеряли 40 пунктов управления беспилотниками за сутки

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Российские силы за сутки поразили 40 украинских пунктов управления БПЛА

Российская группировка войск «Днепр» за прошедшие сутки поразила 40 пунктов управления БПЛА украинских подразделений, сообщает ТАСС .

Сбиты 40 разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, техника противника и склады боеприпасов, сказал начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Он уточнил, что потери противника составили до 30 военнослужащих.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены шесть позиций орудий и минометов, добавил Кодрян.