Суд отобрал у москвича единственное жилье, хотя половина ему не принадлежит

В 2008 году муж и жена Денис К., Елена С. купили трехкомнатную квартиру в московском Покровском-Стрешнево. В 2022-м пара разделила имущество пополам.

По словам Елены С., в 2019 году против ее супруга возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество) и части 4 статьи 174.1 (отмывание денег). Его признали виновным и посадили в колонию на пять лет. Имущество арестовали.

28 декабря Черемушкинский районный суд конфисковал у Дениса К. квартиру полностью. При этом 50% «трешки» по документам находится в собственности у Елены.

У семьи квартира — единственное жилье. Также вместе с ней суд якобы отобрал гараж и 25% доли в фирме «Тилар», сдающей жилье в аренду. При этом, по информации из «Спарка», Денис К. владеет всего 12,5% в фирме, как и Елена С. Теперь имуществом, гаражом, долей в фирме и 50% квартиры владеет жена. Соответствующее решение в прошлом вынес Тушинский суд Москвы.

«Но судья их проигнорировал и решил, что все имущество принадлежит Денису, хотя это не так. Теперь меня могут выселить буквально на улицу, лишив единственного жилья», — пожаловалась женщина.

По словам Елены С., у Дениса должны были изъять имущество на сумму не более 8,8 млн рублей. При этом даже по кадастру жилье стоит практически в два раза больше.

Если учитывать цену гаража и доли в компании, сумма намного больше ущерба, который назначил суд. Елена С. отметила, что все конфискованное было куплено за 10 лет до уголовного дела. В соответствии с законодательством, нельзя изъять то, что было приобретено до преступления.

Юрист супругов в разговоре с «Осторожно, новости» сказал, что постановление, по его мнению, несправедливое. Семья собирается оспорить его.

«Я впервые за 20-летнюю практику сталкиваюсь с лишением людей единственного жилья. Судья проигнорировал все доводы о том, что часть имущества принадлежит третьему лицу, а также все нормы права и положения Конституции РФ, как минимум ту, где указано, что каждый имеет право на жилище и не может быть его произвольно лишен», — отметил адвокат семьи.

