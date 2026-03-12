Суд отменил строительство пяти высоток в центре Пятигорска

Суд по иску прокуратуры Ставропольского края признал незаконным разрешение на строительство жилого комплекса у Верхнего рынка в Пятигорске, сообщает newstracker.ru .

Речь идет о жилом комплексе с магазинами, офисами и подземной парковкой на улице Леваневского. Городские власти выдали разрешение на возведение пяти домов, однако суд его отменил.

Прокуратура указала, что проект не соответствовал требованиям. В документации не хватало парковочных мест. Кроме того, высота зданий превышала 32 метра, что запрещено градостроительными правилами для курорта.

Строительство планировали в охранной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Особняк» конца XIX века. Одним фасадом здание выходит на улицу Мира, 14, другим — на улицу Леваневского со стороны рынка. Предмет охраны утвердили 1 марта 2021 года. Проект предполагал изменение планировки и рельефа квартала, что также вызвало претензии надзорного ведомства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.