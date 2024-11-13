Ступинские единороссы проверили ход ремонтных работ в городском бассейне

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Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями, представителями депутатского корпуса и подрядных организаций проверил ход ремонтных работ в ступинском городском бассейне, которые проводятся в рамках народной программы партии. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Готовность объекта составляет около 98%. Ежедневно на нем трудится от 50 до 70 человек.

«Работы идут. Были определенные проблемы и трудности, которые мы с подрядчиками решили. К концу этого года планируем завершить все работы», — сказал Сергей Мужальских.

Продолжается укладка паркета в трех залах, монтаж стеновых панелей в бассейне, наладка работы инженерных систем. Плитка уложена в обеих чашах бассейна, наполнение запланировано после итоговых клининговых работ.

Благоустройство близится к завершению. Заканчивается устройство отмостки, окончена укладка асфальта и брусчатых дорожек, установлено освещение и камеры «Безопасный регион».

«Поправляем швы на фасаде, после будем очищать панели от пленки. Впереди установка светильников внутри здания. Снаружи уже подключили видеокамеры по всему периметру. Также видеонаблюдение будет установлено внутри учреждения в учебных залах, общественных пространствах и бассейне», — рассказалинженер технического надзора«Твой дом» Артем Протопопов.

Сдача объекта планируется после клининговых работ до конца 2024 года.

Работы ведутся в рамках народной программы «Единой России». В главный партийный документ вошло 3755 наказов ступинцев. Исполнение наказов находится на общественном и депутатском контроле.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.