Ступино, Шаховская и Можайский лидируют по числу объектов на торгах в Подмосковье

С 2 по 6 февраля 2026 года в округах Ступино, Шаховская и Можайский выставлено больше всего объектов на земельно-имущественные торги, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

На прошлой неделе комитет по конкурентной политике Московской области выставил на земельно-имущественные торги 111 объектов. Больше всего лотов появилось в округах Ступино, Шаховская и Можайский.

В заявочной кампании сейчас размещено свыше 218 лотов в городском округе Ступино, более 164 — в муниципальном округе Шаховская и свыше 93 — в Можайском округе. В Шаховской, например, на продажу выставлен участок для личного подсобного хозяйства площадью 5 соток в деревне Фомкино, стартовая цена — 144 180 рублей.

С начала 2026 года победителям аукционов уже передано: в Ступино — 18 участков в аренду и 10 в собственность, в Шаховской — 20 в аренду и 2 в собственность, в Можайском — 7 в аренду.

Подробная информация об объектах доступна на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ. В телеграм-канале комитета @konkurenTEAM публикуются актуальные лоты, инструкции по аренде и покупке земли, а также советы по участию в аукционах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.