Стройготовность стадиона «Чайка» в Королеве достигла 75%

В рамках госпрограммы продолжается капремонт стадиона «Чайка» в мкр Юбилейный г. о. Королев. Строительная готовность превысила 75%. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействованы 30 рабочих, которые ведут фасадные и электромонтажные работы, монтаж слаботочных сетей и отделочные работы, благоустройство территории и устройство инженерных сетей», — уточняется в сообщении.

Стадион вместимостью 1 524 человека основан в 1957 году. Инфраструктура стадиона «Чайка» соответствует всем необходимым требованиям для спортивных объектов, и включает в себя: несколько раздевалок с санитарно-техническим и методическим оборудованием, душ, туалет, медкабинет и дежурного врача, конференц-зал с демонстрационной аппаратурой, многофункциональный радиоузел, электрическое табло, систему освещения и автостоянку.

Ремонт планируется завершить в третьем квартале 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.