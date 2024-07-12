Стройготовность школы в Орехово-Зуевском округе достигла 80%

сегодня в 14:24

В г. Дрезна Орехово-Зуевского городского округа продолжается капитальный ремонт здания Дрезненской школы № 1. На данный момент строительная готовность образовательного учреждения достигла 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Московской области.

«На площадке более 90 рабочих и 5 единиц техники. Ведется устройство электроснабжения и слаботочных систем, фасадные работы, укладка настенной и напольной плитки, штукатурка стен, благоустройство территории. Подрядчик продолжает утепление фасадов здания. Работы в графике», — уточняется в сообщении.

В ходе капремонта строители обновят фасад здания, кровлю и входные группы, заменят окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование, проведут ремонт во внутренних помещениях. Школу ждет поставка нового мебели и оборудования.

Общая площадь здания составляет порядка 7,2 тыс. кв. метров.

Полностью завершить капремонт планируется к 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.