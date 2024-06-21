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Стройготовность школы на 550 мест в Пушкине составляет 65%

В рамках нацпроекта «Образование» в мкр Заветы Ильича Пушкина завершается строительство школы на 550 мест. Общая стройготовность составляет 65%. Об этом сообщила пресс-служба Минстройкомплекса.

«Сейчас на важном социальном объекте работают 190 человек и 10 единиц техники. Ведутся фасадные работы, внутренняя отделка помещений и устройство инженерных сетей. На прилегающей территории ведется устройство спортивного ядра и детских игровых площадок», — уточняется в сообщении.

В настоящее время на объект уже завезли оборудование для пищеблока, ведется поставка всего необходимого для оснащения классов: парты, стулья, шкафы.

В новом корпусе школы разместятся учебные классы и мастерские, актовый зал на 200 человек, библиотечно-информационный центр, столовая для 275 человек. Общая площадь здания составит 11,1 тыс. кв. метров.

На прилегающей территории появится футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, детские игровые зоны.

Школа будет полностью сдана в эксплуатацию к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.