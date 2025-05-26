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Стройготовность школы на 550 мест в мкр Барыбино Домодедова превысила 90%

Строительная готовность новой школы на 550 мест на улице Макаренко в Домодедове превысила 90%. Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«На площадке более 150 рабочих и 6 единиц техники. Ведется пусконаладка инженерных систем, чистовая отделка помещений, ведется поставка технологического оборудования, сборка и расстановка мебели. На прилегающей территории рабочие ведут устройство финишных покрытий площадок. Стройготовность превысила 90 процентов», — сказал руководитель ведомства Александр Туровский.

Трехэтажное здание школы разделено на два блока — младших классов на 200 мест и основной школы на 350 мест. Площадь здания составляет более 10,7 тыс. кв. м.

На территории школы создано спортивное ядро с футбольным полем, игровыми площадками, местами для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

В блоке начальной школы будут оборудованы 9 учебных кабинетов, многофункциональный спортивный зал. В блоке основной школы разместились 17 основных кабинетов, кабинеты естественно-научного цикла, мастерские, блок помещений спортивного зала, помещения актового зала на 200 мест, библиотечно-информационный центр, зона психолого-педагогической помощи и медицинские кабинеты, а также столовая.

Открытие школы намечено на 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.