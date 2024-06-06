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Стройготовность самой большой школы в Солнечногорске составляет 80%

К завершающему этапу подходит строительство средней общеобразовательной школы на 1 375 мест в деревне Голубое в городском округе Солнечногорск. Строительная готовность объекта составляет 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На площадке более 320 специалистов и 10 единиц техники. Полностью выполнены работы по устройству пола полусухой стяжкой, а также штукатурные работы на всех этажах здания, завершены работы по кирпичной кладке на 1-3 этажах. Продолжаются работы по герметизации швов на фасаде здания и подготовке фасада к покраске. Заключены договора на поставку школьного оборудования.

Здание возводят в рамках президентского проекта «Образование».

На прилегающей территории продолжаются работы по благоустройству и устройству стадиона, спортивных площадок и дорожек, а также работы поустройству ограждения.

Четырехэтажное здание общеобразовательного учреждения предусматривает размещение учебных классов, игровой группы продленного дня, трех спортивных залов, актового зала на 400 человек и двух читальных залов, ИТ-зоны, а также столовой на 696 мест.

Общая площадь объекта составляет 28,3 тыс. кв. метров.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.