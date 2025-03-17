Стройготовность поликлиники в ЖК «Заречье Парк» Одинцова составляет 60%

В ЖК «Заречье Парк» в Одинцовском округе продолжается возведение поликлиники на 300 посещений в смену. Медучреждение находится в высокой степени готовности. На объекте работают более 40 человек и несколько единиц спецтехники. Ход строительства проконтролировал глава муниципалитета Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Подрядчик ведет работы в хорошем темпе. Здание подключают к внешним сетям, идет внутренняя отделка помещений, монтаж электрических и слаботочных сетей. Проблем с финансированием со стороны инвестора нет. У строителей установлен хороший рабочий контакт с руководством Одинцовской областной больницы, куда будет передаваться поликлиника. Пожелания и замечания медиков оперативно выполняются прямо по ходу стройки», — отметил глава.

Медицинское оборудование, в том числе «тяжелое», для поликлиники уже закуплено. Большое внимание здесь будет уделено лучевой и функциональной диагностике. На площади в 3,4 тыс. кв. м разместятся терапевтическое и диагностическое отделения, прием пациентов будут вести специалисты более 10 направлений. В мае подрядная организация приступит к благоустройству прилегающей территории. Помимо озеленения, здесь разместят парковку на 27 машино-мест.

Сдать поликлинику планируется к 30 сентября текущего года. Андрей Иванов поручил увеличить темпы строительства, чтобы как можно скорее приступить к приемке и лицензированию медучреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.