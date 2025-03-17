Стройготовность ФОКа с уникальным спортзалом в Бронницах составляет более 70%

Продолжаются работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом на улице Москворецкой городского округа Бронницы. Стройготовность объекта составляет более 70%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Рабочие выполняют отделочные работы, монтаж вентилируемого фасада, устройство инженерных систем, работы по благоустройству прилегающей территории.

В ФОКе площадью более 2 тыс. кв. м предусмотрено размещение универсального спортивного зала с трибунами на 100 человек, помещения для судей, электронное светодиодное табло для ведения счета, инвентарная, фитнес зал, блок медицинских помещений, буфет. Зал для силовой подготовки оборудуем силовыми и кардиотренажерами.

На территории появится парковочное пространство и места для отдыха.

Работы будут завершены в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.