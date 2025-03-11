Строительство поликлиники на 1 тыс посещений в смену продолжается в Королеве

В Королеве активно продолжаются работы по строительству новой поликлиники, которая станет одной из самых крупных и современных медицинских учреждений в городе. На текущий момент на стройплощадке идут работы по армированию и бетонированию плит перекрытий и вертикальных конструкций второго этажа. Также осуществляется кладка внутренних перегородок в подвале и вынос наружной канализации, сообщает пресс-служба администрации округа.

В процессе строительства задействованы 120 работников и 8 единиц техники.

Новая поликлиника станет важным шагом для улучшения системы здравоохранения города, обеспечивая жителей доступом к качественным медицинским услугам. Учреждение будет включать в себя взрослое отделение на 600 посещений, детское на 300 посещений и травмпункт на 100 посещений. Для обеспечения высокого уровня медицинской помощи планируется приобретение современного оборудования, что позволит жителям получать услуги по всем основным направлениям медпомощи. Открытие поликлиники запланировано на 2027 год.

Строительство поликлиники реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, который уделяет особое внимание вопросам здравоохранения и повышения качества жизни жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.