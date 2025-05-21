Строители приступили к фасадным и кровельным работам в новой школе Красногорска

В рамках госпрограммы Московской области продолжается возведение школы в мкр. Павшинская Пойма Красногорска, строители приступили к монтажу фасадной системы и кровельным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте ведутся работы по монтажу фасадной системы, устройству внутренних инженерных сетей. Выполняются отделочные работы и благоустройство территории», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

По его словам, сейчас на объекте более 200 рабочих и 8 единиц техники. Строительная готовность составляет 62,5%.

Площадь новой школы порядка 20 тыс. кв. м. В 4-этажном здании разместятся блок начальной школы на 400 мест и блок основной школы на 700 мест. Помимо основных учебных кабинетов, в здании оборудуют лаборантские, мастерские, актовый зал на 400 мест с эстрадой и сценическими помещениями, столовую на 550 мест, библиотечно-информационный центр, блок медицинских помещений.

На прилегающей территории появятся стадион, детские игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Завершить строительство планируют до конца 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.