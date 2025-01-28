Стоимость лота на торгах возросла в 45 раз в Богородском округе

За неделю с 20 января по 24 января 2025 года комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 94 аукциона по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба ведомства.

Московская область первая в стране централизованно проводит все торги в электронной форме, в том числе торги по аренде и продаже земли ИЖС/ЛПХ для граждан.

На прошлой неделе одним из эффективно реализованных на аукционе стал земельный участок в аренду на 13 лет и 2 месяца, площадью 30 соток для индивидуального жилищного строительства, расположенный в Богородском городском округе. Стартовая цена ежегодной арендной платы составляла 717 228 рублей в год. В аукционе приняли участие 8 претендентов. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился в 45 раз и составил более 32 млн рублей.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.