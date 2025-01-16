Стартовал капитальный ремонт Дубненской детской школы искусств
Фото - © Администрация г.о. Дубна
В здании Дубненской детской школы искусств начался ремонт. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
«Ремонт — это большое счастье для нас всех, раньше здесь находилось две школы, теперь мы объединились вместе с художественной школой, теперь называемся „Дубненской детской школой искусств“. Это историческое здание, здесь столько побывало музыкантов, и когда оно обретёт новый облик, красивый и замечательный, мы будем счастливы сюда вернуться», — сказала директор «Дубненской детской школы искусств» Татьяна Дементьева.
Деревянные перекрытия заменят на железобетонные. Крыша, инженерные сети, окна, вся отделка и пол тоже будут новые. Предусмотрена даже закупка части оборудования.
«В ходе работ обязательно сохраним исторический вид здания», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Как идет ремонт важного для Дубны объекта, оценили областные и местные депутаты, команда главы наукограда. Темпы и качество работ вопросов не вызвали. Завершить все работы планируется к началу следующего учебного года.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.
«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.